Serie A
Vereinsloser Darmian wird fündig
@Maxppp
Matteo Darmian kommt erneut in der Serie A unter. Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des Rechtsverteidigers offiziell bekannt. Dort unterschreibt er bis zum Saisonende.
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Benvenuto in rossoblù, Matteo! 😊 ❤️💙 #WeAreOne https://t.co/4SOY5n2IN8— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 8, 2026
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Darmian stand bis Sommer bei Inter Mailand unter Vertrag und ist seitdem vereinslos. Mit der Verpflichtung des 36-jährigen Italieners reagiert Bologna auf den monatelangen Ausfall von Emil Holm (26).
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