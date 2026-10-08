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Offiziell Serie A

Vereinsloser Darmian wird fündig

von Julian Jasch
Matteo Darmian im Inter-Trikot @Maxppp

Matteo Darmian kommt erneut in der Serie A unter. Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des Rechtsverteidigers offiziell bekannt. Dort unterschreibt er bis zum Saisonende.

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Darmian stand bis Sommer bei Inter Mailand unter Vertrag und ist seitdem vereinslos. Mit der Verpflichtung des 36-jährigen Italieners reagiert Bologna auf den monatelangen Ausfall von Emil Holm (26).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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