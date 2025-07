Bundesliga-Duell um Chelseas Broja

Der FC Chelsea wird künftig nicht mehr auf die Dienste von Armando Broja setzen. Obwohl der 23-Jährige in der vergangenen Saison seine Verletzungsprobleme einigermaßen in den Griff bekam und per Leihe beim FC Everton wieder einige Spielminuten in der Premier League sammelte, hat er bei den Blues keine Zukunft mehr.

Das ruft laut ‚The Athletic‘ gleich zwei Vereine aus der Bundesliga auf den Plan. Dem Bericht zufolge zeigen der VfB Stuttgart und RB Leipzig großes Interesse an einer Verpflichtung des albanischen Nationalspielers. Chelsea und Broja bereiten sich derzeit auf eine endgültige Trennung vor, die Engländer wollen den Stürmer verkaufen und Broja selbst sei gewillt, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Sein Vertrag in London ist noch bis 2028 gültig.

In Stuttgart sei Broja als potenzieller Ersatz für Nick Woltemade (23) vorgesehen, heißt es. Sollte der Angreifer tatsächlich noch in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln, wäre Broja eine geeignete Alternative für die Schwaben. Ähnlich sieht es in Leipzig aus. Dort bereite man sich auf die Abgänge von Benjamin Sesko (22) und Xavi Simons (22) vor.