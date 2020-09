Trotz Lampard-Lob: Hudson-Odoi will weg

Eine weitere Saison ohne viel Spielpraxis kann sich Callum Hudson-Odoi nicht leisten. Der 19-Jährige will den nächsten Entwicklungsschritt machen – und erachtet deshalb allem Anschein nach eine Leihe als unumgänglich.

Dies berichtet der britische Radiosender ‚talkSPORT‘. Demzufolge drängt Hudson-Odoi darauf, den FC Chelsea noch in der laufenden Transferperiode zu verlassen, um andernorts die Aussicht auf regelmäßigere Einsätze zu haben.

Lampard-Lob geht ins Leere

Blues-Trainer Frank Lampard seinerseits würde Hudson-Odoi am liebsten als Alternative für die Außenpositionen behalten, auch wenn Christian Pulisic, Hakim Ziyech und auch die beiden Neuzugänge Timo Werner und Kai Havertz in der Hierarchie vor dem englischen Eigengewächs platziert sind.

„Callum muss sich jeden Tag im Training zeigen und wenn er seine Chance in Spielen bekommt. Er muss in jeder Minute, auf und neben dem Platz, zeigen, was er für die Mannschaft tun kann“, sagte Lampard erst vor wenigen Tagen, „er hatte aufgrund seines Talents einen frühen Durchbruch in seiner Karriere, er hatte eine Verletzung und ich möchte ihn wieder aufblühen sehen.“

Bis zum 5. Oktober bleibt Hudson-Odoi noch Zeit, seinen Willen durchzusetzen. Unter anderem wurde zuletzt auch der FC Bayern als möglicher Leiharbeitgeber genannt. Allerdings ist dort die Konkurrenz eher noch größer als bei Chelsea.