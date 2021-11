Alves-Mania in Barcelona | Kane betreibt Frustabbau

Vorfreude auf Alves

Es war die Transfernachricht des gestrigen Tages: Dani Alves kehrt im zarten Alter von 38 Jahren zum FC Barcelona zurück und soll dem Team helfen, sich unter dem neuen Trainer Xavi zu stabilisieren. Natürlich ist der Altmeister das große Thema auf den Titelseiten der katalanischen Presse. „Unterzeichnet“, steht auf dem Cover der ‚Sport‘, dazu ein Bild von einem schick gekleideten Alves in Daumen-hoch-Pose. Die ‚Mundo Deportivo‘ bevorzugt eine Abbildung des Brasilianers im Einsatz auf dem Spielfeld. Dazu die Schlagzeile: „Alves kehrt zurück“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane schießt Albanien ab

Auf Klubebene ist aktuell ordentlich Sand im Getriebe der Tormaschine Harry Kane – nur einen mageren Premier League-Treffer verbuchte der Stürmer von Tottenham Hotspur bislang. Am gestrigen Freitagabend konnte sich 28-Jährige im England-Dress gegen Albanien (5:0) mal so richtig den Frust von der Seele schießen. Heute feiern die englischen Zeitungen Kanes lupenreinen Hattrick ordentlich ab. „Hooray Kane“, jubelt der ‚Daily Star‘ mit typisch englischer Wortspielerei. Und auch den ‚Telegraph‘ imponiert der Auftritt: „Hut ab vor Harry“.

Frankreichs letzter Schritt

Am heutigen Samstagabend tritt Weltmeister und Nations League-Sieger Frankreich in der WM-Quali gegen Kasachstan an und will mit einem Sieg den Winter-Ausflug nach Katar buchen. „Zeit für die Qualifikation“, gibt die ‚L’Équipe‘ als Marschroute für die Partie im Stade de France aus. Keine Frage: Alles andere als ein Sieg wäre eine faustdicke Überraschung.