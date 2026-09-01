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Transfer-Enttäuschung für Arsenal

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Info | Fabrizio Romano
Malick Fofana 2526 @Maxppp

Bei Malick Fofana kommt es zur nächsten Wendung. Der Flügelstürmer von Olympique Lyon hat nach FT-Informationen eine Einigung mit dem AFC Sunderland erzielt. Auch zwischen den beiden Vereinen gibt es eine Ablöseübereinkunft. Die Freigabe für den Medizincheck wurde erteilt, anschließend winkt dem Youngster ein Fünfjahresvertrag.

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Laut Fabrizio Romano fließt eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro plus Boni. Zuletzt gab es auch intensiven Kontakt zwischen dem 21-jährigen Belgier und dem FC Arsenal. RB Leipzig hatte offenbar gestern nochmal sein Interesse am begehrten Offensivspieler erneuert. Jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass Fofana in Sunderland anheuert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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