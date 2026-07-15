Neue Details: Der Stand bei Klopp

Bevor Jürgen Klopp als Trainer der deutschen Nationalmannschaft offiziell vorgestellt werden kann, müssen noch etliche Details geklärt werden. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, verlief das gestrige Gespräch zwischen RB-Boss Oliver Mintzlaff und den Verantwortlichen des DFB zwar durchaus positiv, Klopp könne dennoch frühestens in der kommenden Woche unterschreiben. Es hake noch „bei etlichen Details“, beispielsweise auch zwischen Klopp und dem Deutschen Fußball-Bund.

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Mintzlaff müsse sich ebenfalls noch mit den Verantwortlichen im Red Bull-Konzern austauschen, der DFB seinerseits den Aufsichtsrat noch von der Finanzierung des Klopp-Deals überzeugen. Viele Aufgaben also, die den Optimismus jedoch nicht bremsen sollen. Vertraglich ist Klopp als Head of Global Soccer noch bis 2029 an RB gebunden.