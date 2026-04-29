Nach Bayern: Neue Jackson-Leihe geplant

Als der FC Bayern im vergangenen Sommer einen Backup für Starstürmer Harry Kane (32) suchte, holte sich der Klub einen Korb nach dem anderen ab. Schließlich zogen die Entscheider um Sportvorstand Max Eberl überraschend Nicolas Jackson vom FC Chelsea an Land. Der 24-Jährige wechselte als Leihspieler bis zum Sommer an die Isar – mit Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese liegt jedoch dem Vernehmen nach bei stattlichen 65 Millionen Euro und ist damit trotz ansprechender Leistungen des Senegalesen, der in 30 (Kurz-)Einsätzen 14 Scorerpunkte sammelte, keine Option. Das erklärte Eberl jüngst im ‚Sportstudio‘.

Für Jackson führt der Weg am Saisonende also zunächst wieder nach London zurück. Doch das wird wohl nur eine Zwischenstation werden, mehrere Vereine sind an dem Angreifer dran. Laut ‚Sky‘ plant nach dem FCB der nächste Topklub eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verschiedene Optionen und WM als Sprungbrett

Juventus Turin hat demzufolge ein Auge auf Jackson geworfen, der in München offenbar Eigenwerbung betreiben konnte. Die Alte Dame verfolgt seine Leistungen laut dem Bezahlsender genau und diskutiert intern ein befristetes Angebot. Beim Serie A-Klub könnte Jackson so zumindest temporär Dusan Vlahovic (26) ersetzen, dessen Juve-Zeit offenbar mit dem Ablauf seines Vertrags im Sommer enden wird.

Neben den Bianconeri sind dem Vernehmen nach auch der AC Mailand, Fenerbahce, Newcastle United und der saudische Klub Al Ahli an Jackson dran, der noch bis 2033 bei den Blues unter Vertrag steht. Dieser dürfte auch die Weltmeisterschaft im Sommer für weitere Eigenwerbung nutzen wollen. Dem 31-fachen Nationalspieler dürfte ein Kaderplatz sicher sein.