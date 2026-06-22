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Bundesliga

FC Bayern: Zaragoza-Abnehmer gefunden?

Während der FC Bayern kurz davor steht, wichtige Neuverpflichtungen einzutüten, sieht es auf der Abgangsseite eher mau aus. Doch immerhin für Bryan Zaragoza könnte sich nun eine Lösung abzeichnen.

von Martin Schmitz - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Bryan Zaragoza im Scheinwerferlicht @Maxppp

Der FC Bayern will sich in diesem Sommer von einigen Spielern trennen. Einer davon ist Bryan Zaragoza, der seit zweieinhalb Jahren auf der Payroll steht und bereits dreimal verliehen wurde. Doch da die AS Rom, für die der 24-Jährige in der Rückrunde auflief, die vereinbarte Kaufoption nicht ziehen möchte, wird der Spanier Stand jetzt pünktlich zum Vorbereitungsstart wieder in München auf der Matte stehen.

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Dass Zaragoza nach dem Sommer unter Trainer Vincent Kompany eine Rolle spielt, gilt als ausgeschlossen. Ein Ausweg aus der Situation scheint nun in die spanische La Liga zu führen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, beschäftigt sich Espanyol Barcelona mit dem Dribbler. Die Katalanen möchten in diesem Sommer gleich zwei Flügelspieler verpflichten und haben neben Ilias Akhomach (22/Rayo Vallecano) auch Zaragoza im Visier.

Espanyol sieht Zaragozas Potenzial

Espanyol bescheinigt dem 1,64 Meter kleinen Linksaußen laut Bericht, dass er sich trotz seiner vielen Leihstationen auf schon höchstem Niveau bewiesen hat – bei Celta Vigo überzeugte Zaragoza vor allem in der Europa League. Zudem rechnet der spanische Klub damit, dass sich der Marktwert des Offensivspielers noch steigern lässt.

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Bis 2029 steht Zaragoza in München unter Vertrag, dem Vernehmen nach erhofft sich der FCB eine Ablöse im Bereich von 13 Millionen Euro. Problematisch sind laut ‚Mundo Deportivo‘ jedoch auch für Espanyol die hohen Gehaltsforderungen des Spielers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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