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Bundesliga

FC Bayern: Eberl verkündet Kompany-Diagnose

Vor fünf Tagen hielt man beim FC Bayern den Atem an: Vincent Kompany brach am Rande des Trainings der zweiten Mannschaft zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

von Lukas Hörster - Quelle: ARD
Vincent Kompany als Trainer vom FC Bayern München 2627 @Maxppp
FC Bayern 3-1 1. FC Magdeburg

Vincent Kompany ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte Max Eberl im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) in der ‚ARD‘.

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Dabei verkündete der Sportvorstand des FC Bayern auch die festgestellte Diagnose: Eine Hirnhautreizung habe zu Kompanys Zusammenbruch geführt.

Der Münchner Cheftrainer werde sich nun zu Hause weiter ausruhen, ehe er laut Eberl hoffentlich „ganz bald wieder am Rand steht“. Kompany werde wie besprochen weiterhin alle nötige Zeit zur Erholung bekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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