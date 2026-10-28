Vincent Kompany ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte Max Eberl im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) in der ‚ARD‘.

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Dabei verkündete der Sportvorstand des FC Bayern auch die festgestellte Diagnose: Eine Hirnhautreizung habe zu Kompanys Zusammenbruch geführt.

Der Münchner Cheftrainer werde sich nun zu Hause weiter ausruhen, ehe er laut Eberl hoffentlich „ganz bald wieder am Rand steht“. Kompany werde wie besprochen weiterhin alle nötige Zeit zur Erholung bekommen.