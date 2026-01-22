Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Leihe plus Kaufoption: Bayern-Juwel auf dem Sprung

von Tobias Feldhoff - Quelle: Transfermarkt.de
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Eigengewächs Jussef Nasrawe verlässt den FC Bayern. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ wechselt der 18-jährige Mitteldspieler auf Leihbasis zum österreichischen Erstligisten SV Ried. Für den Anschluss vereinbaren die Klubs eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nasrawe war bis zuletzt Stammspieler in Bayerns Regionalliga-Mannschaft, hatte allerdings bei den Profis keine echte Perspektive. Seit 2015 lief der Linksfuß für die Jugendabteilung der Bayern auf.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern
Ried
Yussef Nasrawe

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Ried Logo SV Ried
Yussef Nasrawe Yussef Nasrawe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert