Leihe plus Kaufoption: Bayern-Juwel auf dem Sprung

Eigengewächs Jussef Nasrawe verlässt den FC Bayern. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ wechselt der 18-jährige Mitteldspieler auf Leihbasis zum österreichischen Erstligisten SV Ried. Für den Anschluss vereinbaren die Klubs eine Kaufoption.

Nasrawe war bis zuletzt Stammspieler in Bayerns Regionalliga-Mannschaft, hatte allerdings bei den Profis keine echte Perspektive. Seit 2015 lief der Linksfuß für die Jugendabteilung der Bayern auf.