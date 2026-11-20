Die Verpflichtung des bisher relativ unbekannten Gabor Ruhr als neuer Sportdirektor von Hannover 96 kam für viele überraschend und auch die Umstände der Anstellung sind einigermaßen kurios. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gingen mehr als 70 Bewerbungen für die Stellenausschreibung beim Zweitligisten ein, Ruhr brachte sich jedoch nicht selbst ins Spiel. Das bestätigt 96-Patron Martin Kind der Boulevardzeitung.

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Nach der Absage des ursprünglichen Wunschkandidaten Daniel Stocki sei die Wahl auf Ruhr gefallen, der zuvor als Chefscout bei Norwich City tätig war. Kind hofft auf einen ähnlichen Coup wie bei Marcus Mann, der 2021 ebenfalls als No-Name zu den Niedersachsen gekommen war und mittlerweile Sportgeschäftsführer bei RB Salzburg ist: „Ja, ich vergleiche ihn mit Marcus Mann. Er ist modern strukturiert, gut vernetzt, hat eine gute Ausbildung und ist studiert, kennt sich auch mit Daten bestens aus. Ich bin sehr optimistisch.“