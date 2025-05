Nächster Neuer für Hertha BSC

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist es offiziell. Niklas Kolbe trägt ab kommender Spielzeit das Trikot von Hertha BSC. Wie der Hauptstadtklub mitteilt, wechselt der Innenverteidiger von Absteiger SSV Ulm zur Alten Dame und erhält einen bis 2027 datierten Arbeitsvertrag.

Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse in Höhe von 150.000 Euro fällig. „Niklas ist schnell, zweikampfstark und besitzt durch seine Größe ein sehr gutes Kopfballspiel. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team damit und mit seiner starken Mentalität in der kommenden Saison helfen wird“, so Sportdirektor Benjamin Weber zum Neuzugang.