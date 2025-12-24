West Ham: Espirito Santo verabschiedet Füllkrug

Nuno Espirito Santo wünscht Niclas Füllkrug beim AC Mailand nur das Beste. „Wir wünschen ihm alles Gute“, erklärte der Trainer von West Ham United auf einer Pressekonferenz und stellte fest: „Es hat eindeutig nicht funktioniert, und wir möchten ihm alles Gute wünschen. Wir müssen über viele Dinge nachdenken. Er hatte kleinere Verletzungen und kam nie wirklich in Schwung, wenn er mehrere Spiele hintereinander bestritt.“

Füllkrug wechselt auf Leihbasis nach Mailand. In der Modemetropole will er mit regelmäßigen Einsätzen seine WM-Chance wahren. Den Medinzincheck hat der Mittelstürmer am gestrigen Dienstag bestanden.