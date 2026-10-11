Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Schwacher Saisonstart: United trifft Carrick-Entscheidung

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
1 min.
Michael Carrick macht sich Sorgen @Maxppp

Manchester United hält fürs Erste an Michael Carrick als Cheftrainer fest. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Red Devils dazu entschieden, den 45-Jährigen vorerst nicht zu entlassen. Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den Tabellenletzten Tottenham Hotspur (1:1) rangiert der Manchester-Klub derzeit lediglich auf Rang zwölf mit sechs Punkten aus sechs Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Frust über den verpatzten Saisonauftakt ließen die Fans im Old Trafford bereits zur Halbzeitpause freien Lauf. Carrick zeigt für die Unmutsbekundungen der Anhänger Verständnis: „Wenn die Dinge nicht ganz nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen. Natürlich tut es weh, es tut sogar sehr weh. Es ist keine schöne Erfahrung, aber manchmal muss man sie eben durchstehen.“ Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nimmt der ehemalige englische Nationalspieler sich und sein Team in die Pflicht: „Wir müssen uns einfach gegenseitig dabei helfen, besser zu werden, und es liegt an mir, ihnen zu helfen und sie dabei zu begleiten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Michael Carrick

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert