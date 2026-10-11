Manchester United hält fürs Erste an Michael Carrick als Cheftrainer fest. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Red Devils dazu entschieden, den 45-Jährigen vorerst nicht zu entlassen. Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den Tabellenletzten Tottenham Hotspur (1:1) rangiert der Manchester-Klub derzeit lediglich auf Rang zwölf mit sechs Punkten aus sechs Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Frust über den verpatzten Saisonauftakt ließen die Fans im Old Trafford bereits zur Halbzeitpause freien Lauf. Carrick zeigt für die Unmutsbekundungen der Anhänger Verständnis: „Wenn die Dinge nicht ganz nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen. Natürlich tut es weh, es tut sogar sehr weh. Es ist keine schöne Erfahrung, aber manchmal muss man sie eben durchstehen.“ Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nimmt der ehemalige englische Nationalspieler sich und sein Team in die Pflicht: „Wir müssen uns einfach gegenseitig dabei helfen, besser zu werden, und es liegt an mir, ihnen zu helfen und sie dabei zu begleiten.“