BL-Kandidat Yassine hat unterschrieben

von David Hamza
Gessime Yassine ist high @Maxppp

Die interessierten Bundesligisten gehen im Rennen um Gessime Yassine (20) leer aus. Der marokkanische U20-Weltmeister schließt sich Racing Straßburg an. Beim Ligue 1-Klub unterschriebt Yassine einen Vertrag bis 2030.

Racing Club de Strasbourg Alsace
𝗨𝗻𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 💙

#Yassine2030
Zweitligist USL Dunkerque kassiert rund sieben Millionen Euro Ablöse. Nach FT-Informationen war der talentierte Außenstürmer auch ein Thema bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.

