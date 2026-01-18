Ligue 1
BL-Kandidat Yassine hat unterschrieben
@Maxppp
Die interessierten Bundesligisten gehen im Rennen um Gessime Yassine (20) leer aus. Der marokkanische U20-Weltmeister schließt sich Racing Straßburg an. Beim Ligue 1-Klub unterschriebt Yassine einen Vertrag bis 2030.
Zweitligist USL Dunkerque kassiert rund sieben Millionen Euro Ablöse. Nach FT-Informationen war der talentierte Außenstürmer auch ein Thema bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.
