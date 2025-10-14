Menü Suche
Offiziell WM-Qualifikation Europa

Schweden trennt sich von Tomasson

von Leon Morsbach
Jon Dahl Tomasson beim Interview @Maxppp

Jon Dahl Tomasson ist nicht mehr Trainer der schwedischen Nationalmannschaft. Wie die Schweden offiziell verkünden, gehen beide Parteien nun getrennte Wege. „SvFF dankt Jon Dahl Tomasson für seine Zeit als Nationaltrainer.“

Svensk Fotboll
SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag

SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten.
Der 49-Jährige hatte den Posten erst im März vergangenen Jahres übernommen und einen bis Ende März 2026 gültigen Vertrag unterzeichnet. Bei den letzten beiden Qualifikationsspielen gegen die Schweiz und Slowenien wird der Däne nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
