Schweden trennt sich von Tomasson
Jon Dahl Tomasson ist nicht mehr Trainer der schwedischen Nationalmannschaft. Wie die Schweden offiziell verkünden, gehen beide Parteien nun getrennte Wege. „SvFF dankt Jon Dahl Tomasson für seine Zeit als Nationaltrainer.“
Der 49-Jährige hatte den Posten erst im März vergangenen Jahres übernommen und einen bis Ende März 2026 gültigen Vertrag unterzeichnet. Bei den letzten beiden Qualifikationsspielen gegen die Schweiz und Slowenien wird der Däne nicht mehr an der Seitenlinie stehen.
