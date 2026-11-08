Gittens zurück in die Bundesliga?

Für satte 56 Millionen Euro war Jamie Gittens im Sommer 2025 von Borussia Dortmund zum FC Chelsea gewechselt. Der Engländer wollte in der heimischen Premier League den nächsten Schritt gehen und zum Nationalspieler reifen. Daraus wurde bis jetzt nichts. In 29 Pflichtspielen erzielte Gittens nur ein Tor und legte fünf auf. Möglicherweise sucht er ab Winter wieder in der Bundesliga nach seiner Form.

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Das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, dass zwei Vereine aus Deutschland mit Anfragen für den Flügelstürmer der Blues vorstellig geworden sind. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben demzufolge die Situation des ehemaligen BVB-Profis eruiert. Bei beiden Bundesligisten sei Gittens als mögliche Winter-Verstärkung im Gespräch.

Ob die Klubs eine Leihe oder sogar einen festen Transfer im Sinn haben, geht aus dem Artikel der Engländer nicht hervor. Trotz mangelnder Spielzeit, einer Verletzung und einer schwachen Form gibt es aber zahlreiche Interessenten für Gittens. Die Konkurrenz ist daher groß. Zuletzt wurden der AS Rom die besten Chancen auf einen Deal mit dem gebürtigen Londoner eingeräumt.

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Laut ‚Teamtalk‘ hat Gittens aber auch in England Verehrer. Hierbei soll es sich um Leeds United, den AFC Sunderland, Crystal Palace und den FC Everton handeln. Sollten die Eintracht oder RB einen Vorstoß wagen, müsste man sich also auch mit wirtschaftlich potenten Klubs von der Insel messen.