Brandt kündigt BVB-Entscheidung an

Julian Brandt will in wenigen Wochen über seine vertragliche Zukunft entscheiden. „Ich stehe mit Sebastian Kehl in gutem Kontakt, wir werden uns im neuen Jahr sicherlich zusammensetzen“, kündigt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auf Nachfrage der ‚Bild‘ an. Brandts Vertrag endet im Anschluss an die laufende Saison.

Im Falle einer Verlängerung müsste der 29-Jährige dem Vernehmen nach Gehaltseinbußen hinnehmen, aktuell streicht er rund sieben bis acht Millionen pro Jahr ein. Interessenten haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret angeklopft. Fakt ist aber auch, dass Brandt ab dem 1. Januar ohne explizite Zustimmung des BVB mit anderen Klubs verhandeln und dort einen ab der neuen Saison gültigen Vertrag unterzeichnen könnte.