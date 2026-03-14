Barça gibt alles für Gavi | Vini-Karriereende wird befürchtet

Hauptsache, Gavi geht’s gut

Für Gavi ist die aktuelle Saison bisher ein langer Leidensweg. Der 21-Jährige stand in der laufenden Spielzeit aufgrund hartnäckiger Kniebeschwerden erst 66 Minuten auf dem Platz. Schon seit seinem Kreuzbandriss im November 2023 muss der talentierte Mittelfeldspieler deutlich kürzertreten. Der FC Barcelona setzt dennoch auf den Spanier und hat während seiner Verletzungspause keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn sowohl physisch als auch mental auf die Rückkehr vorzubereiten.

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Mittlerweile ist Gavi wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und stand beim Champions League-Duell gegen Newcastle United (1:1) am vergangenen Mittwoch erstmals wieder im Spieltagskader. Dennoch agiert Barça erstmal vorsichtig: Man will das Eigengewächs keinesfalls überlasten und ihn langfristig wieder fit machen. Angesichts der personellen Engpässe durch die Ausfälle von Frenkie de Jong (28), Marc Bernal (18) und Eric García (25) kommt die Rückkehr des Spaniers für die Blaugrana jedoch genau zur richtigen Zeit.

Wie lange macht Vini das noch mit?

Vinícius Júnior wird regelmäßig Opfer von rassistischen Anfeindungen. Sein ehemaliger Teamkollege Eden Hazard meldete sich nun beim belgischen Sender ‚RTBF‘ zu Wort und warnte die Fußballwelt: „Es muss eine Last sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn er mit 30 sagt, dass er aufhört, dass er mit dem Fußball Schluss macht, weil sich ohnehin nichts ändert.“ Der Belgier zeigte tiefes Mitgefühl für den 25-Jährigen: „Er hat vor einem Spiel so viel im Kopf, dass ich manchmal denke: ‚Armer Kerl.‘ Er weiß, dass er das alles durchmachen wird und dass am Ende fast nie etwas in Form von Disziplinarmaßnahmen passiert.“

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Seit seinem Wechsel 2018 von Flamengo zu Real Madrid ziehen sich die rassistischen Beleidigungen wie ein roter Faden durch die Karriere von Vinícius. Der letzte Vorfall ist erst wenige Wochen her, als Gianluca Prestianni (20) den Real-Star erneut damit konfrontierte. Schon vor zwei Jahren war der Brasilianer auf einer Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen und hatte offen eingeräumt, er habe „weniger Lust zu spielen“. Hazard, der seine eigene Karriere bereits mit 32 Jahren beendet hatte, gab ihm einen emotionalen Rat mit auf den Weg: „Spiele so, wie du spielen willst, habe Spaß.“