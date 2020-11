60 Millionen: PSG lockt Ramos

Der Poker um einen neuen Vertrag für Sergio Ramos ist in vollem Gange. Während der Innenverteidiger mindestens zwei Jahre und ein Netto-Gehalt von zwölf Millionen Euro pro Saison fordert, will Real Madrid seinem Kapitän nur einen Einjahresvertrag geben. Eine weitere Verlängerung um ein Jahr wäre an eine gewisse Anzahl an Einsätzen gebunden. Ramos will mehr Planungssicherheit und so sind die Fronten verhärtet.

Profitieren von den zähen Verhandlungen will offenbar Paris St. Germain. Nach Informationen der spanischen Zeitung ‚as‘ lockt der französische Serienmeister Ramos mit einem lukrativen Angebot. Bei PSG winkt Ramos demnach ein Dreijahresvertag mit einem garantierten Salär von 20 Millionen Euro netto pro Saison.

Am 1. Januar wollen die Franzosen die Offerte offiziell vorlegen. Der Welt- und Europameister dürfte dann direkt einen ab Sommer gültigen Kontrakt in Paris unterzeichnen. Geht es nach Ramos, kommt es soweit aber nicht. Noch immer hofft der Kapitän auf ein Karriereende bei seinem Herzensklub in Madrid. Dafür muss sich Real aber zeitnah bewegen.