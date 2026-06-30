Neuer Klub: Wende um Heidenheims Touré

Omar Traoré (28) wird offenbar doch nicht zu Serie A-Klub Udinese Calcio wechseln. Laut Fabrizio Romano geht es stattdessen zum englischen Zweitligisten FC Watford. Beide Vereine gehören der italienischen Unternehmerfamilie Pozzo.

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Traoré wechselt ablösefrei auf die Insel, sein Vertrag beim 1. FC Heidenheim läuft am morgigen Mittwoch aus. Der Rechtsverteidiger war vor drei Jahren vom VfL Osnabrück zum FCH gekommen.