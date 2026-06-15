15 Millionen für Adeyemi?

Sollte Karim Adeyemi Borussia Dortmund im Sommer 2027 ablösefrei verlassen, könnte der 24-Jährige monetär ordentlich profitieren. Laut der ‚Bild‘ winken dem Flügelspieler bis zu 15 Millionen Euro an Handgeld für eine Vertragsunterzeichnung bei einem neuen Klub.

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Vor allem Vereinen aus England hat es Adeyemi angetan, zuletzt hatte er aber auch betont, sich einen Verbleib in Dortmund vorstellen zu können. Schwarz-Gelb will einen ablösefreien Abgang unbedingt verhindern. Sollte sich der BVB nicht mit Adeyemi einigen können, soll er in diesem Sommer verkauft werden. An der Strobelallee hofft man auf 40 Millionen Euro.