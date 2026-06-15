Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

15 Millionen für Adeyemi?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
@Maxppp

Sollte Karim Adeyemi Borussia Dortmund im Sommer 2027 ablösefrei verlassen, könnte der 24-Jährige monetär ordentlich profitieren. Laut der ‚Bild‘ winken dem Flügelspieler bis zu 15 Millionen Euro an Handgeld für eine Vertragsunterzeichnung bei einem neuen Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Vereinen aus England hat es Adeyemi angetan, zuletzt hatte er aber auch betont, sich einen Verbleib in Dortmund vorstellen zu können. Schwarz-Gelb will einen ablösefreien Abgang unbedingt verhindern. Sollte sich der BVB nicht mit Adeyemi einigen können, soll er in diesem Sommer verkauft werden. An der Strobelallee hofft man auf 40 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Karim Adeyemi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert