Nürnberg verlängert mit Sörensen

Asger Sörensen hat einen neuen Vertrag beim 1. FC Nürnberg unterzeichnet. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machen die Franken keine Angaben. „Nach einem unruhigen ersten Jahr haben wir uns als Mannschaft nach und nach gefunden. Wir arbeiten hart und intensiv, wollen uns alle immer weiter verbessern. Ich fühle mich beim Club und in der Stadt sehr wohl“, sagt der 25-jährige Innenverteidiger.

Dieter Hecking hebt die Qualitäten von Sörensen hervor, der in dieser Saison bei allen Spielen in der Startformation stand. „Asger hat sich sportlich und menschlich kontinuierlich weiterentwickelt. Er übernimmt immer mehr Verantwortung und strahlt Ruhe im Abwehrzentrum aus. Die Gespräche waren von Anfang an von einer offenen und zielführenden Art geprägt“, so der Vorstand Sport des FCN.