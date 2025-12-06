Rätsel Araújo: Barça prüft Winter-Transfers

Der Mantel des Schweigens wird dieser Tage beim FC Barcelona um Ronald Araújo gehüllt. Der 26-Jährige fehlt aus privaten Gründen auf unbestimmte Zeit. Die Verantwortlichen der Katalanen sind bemüht, nichts an die Öffentlichkeit zu lassen. Doch laut der ‚as‘ wissen auch Hansi Flick und Deco noch nicht, wann der Uruguayer wieder zurückkommt – und in welcher psychischen Verfassung.

Das sorgt für Unruhe in den eigenen Reihen. Flick pocht ohnehin auf Verstärkungen im Winter, Sportdirektor Deco ist da anderer Auffassung. Gegenüber ‚Cadena SER‘ sagt der Portugiese: „Mit der aktuellen Mannschaft benötigen wir denke ich keine Neuzugänge.“

Sollte Araújo auf absehbare Zeit nicht zurückkehren, dürfte aber auch bei Deco ein Umdenken stattfinden. Flick will ohnehin einen neuen Abwehrspieler. Eine Rückkehr von Iñigo Martínez (34) hat sich laut der ‚Sport‘ aber zerschlagen. Nico Schlotterbeck (26), einer der Wunschspieler von Flick, kommt erst für den Sommer infrage.