FCA bestätigt: Uduokhai wird operiert

Felix Uduokhai wird dem FC Augsburg in dieser Saison definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie die Fuggerstädter offiziell verkünden, muss der Innenverteidiger aufgrund einer in der Vorwoche im Training erlittenen Sehnenverletzung im Kniegelenk operiert werden. „Es ist besonders bitter, dass ich der Mannschaft in den restlichen wichtigen Spielen in dieser Saison nicht mehr helfen kann“, äußert sich der 23-Jährige in der Mitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Stefan Reuter fügt hinzu: „Felix Uduokhai hat in dieser Saison eine tolle Entwicklung genommen und war eine große Stütze für unser Team. Daher ist es sehr schade, dass er in den restlichen Spielen nicht mehr dabei sein kann. Wir wünschen ihm für die anstehende Operation natürlich alles Gute.“