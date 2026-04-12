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Bundesliga

Bayerns zweiter Transfer steht fast fest

Am gestrigen Samstag feierte Bara Sapoko Ndiaye sein Bundesliga-Debüt. Inzwischen ist klar, wie es mit dem bislang ausgeliehenen Mittelfeldspieler weitergeht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Bara Sapoko Ndiaye gemeinsam mit Dayot Upamecano @Maxppp

Beim FC Bayern kann man sich gut vorstellen, langfristig mit dem bisherigen Leihspieler Bara Sapoko Ndiaye (18) zusammenzuarbeiten. Die Tendenz gehe hin zu einer Festverpflichtung, berichtet die Münchner ‚Abendzeitung‘ mit Verweis auf eigene Informationen. Er wäre nach Rückkehrer Noel Aseko (20) der zweite Sommerneuzugang.

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Ndiaye, der beim 5:0 gegen den FC St. Pauli erstmalig Bundesligaluft schnupperte, kam im Januar auf Leihbasis von den Gambinos Stars Africa. Aufgrund einer Verletzung dauerte die Eingewöhnungsphase etwas länger als erhofft. „Er war ja leider verletzt, deswegen wäre die Chance wahrscheinlich auch schon eher dagewesen“, so Max Eberl.

Der ‚Abendzeitung‘ zufolge wäre in der kommenden Saison eine Leihe denkbar, um dem Mittelfeldjuwel auf angemessenem Niveau Spielpraxis zu verschaffen. In den kommenden Wochen kann Ndiaye erstmal weiter Werbung in eigener Sache machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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