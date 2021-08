PSG: Messi-Debüt verzögert sich

Die Fans von Paris St. Germain müssen sich weiter in Geduld üben. Neuzugang Lionel Messi (34) wird entgegen Spekulationen auch im heutigen Ligaspiel bei Stade Brest nicht mitwirken. Das geht aus dem Spieltagskader hervor, den PSG am Vormittag bekanntgab.

Messi hatte vor zehn Tagen seinen Vertrag in Paris unterschrieben, der ihm pro Saison 41 Millionen Euro bescheren soll. Die nächste Gelegenheit für sein PSG-Debüt bietet sich am 29. August beim Auswärtsspiel in Reims.