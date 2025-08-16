Liverpool setzt Deadline bei Isak

Trotz Ausgaben von rund 377 Millionen Euro in diesem Sommer hat der FC Liverpool noch nicht genug. Mit Alexander Isak von Newcastle United soll ein weiterer Neuzugang an die Anfield Road kommen. Doch die Magpies beharren auf bis zu 170 Millionen Euro für den Stürmer, zu viel für die Reds, die sich nun eine Deadline gesetzt haben.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, pochen der englische Meister auf eine Einigung in der kommenden Woche. Sollte diese nicht zustande kommen, will sich Liverpool nach anderen Optionen umschauen.

Der 25-Jährige selbst will derweil zum englischen Rekordmeister wechseln. Für Newcastle will Isak nie wieder auflaufen, einen Streik hat er bereits angedroht. Beim heutigen Premier League-Auftakt gegen Aston Villa (0:0) gehörte der Schwede nicht zum Aufgebot.