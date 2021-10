Offen für „was Neues“: Süle redet von Bayern-Abschied

Knapp neun Monate noch, dann ist das Kapitel FC Bayern für Niklas Süle wahrscheinlich beendet. Bis heute ist es zwischen beiden Seiten zu keiner Einigung über eine Vertragsverlängerung gekommen, nach wie vor läuft der Kontrakt im Juni aus. Dass sich daran noch etwas ändert – unwahrscheinlich.

Entsprechend sprießen die Gerüchte um Süles Wechsel in die englische Premier League munter aus dem Boden. Alles nur falscher Alarm? Eher nicht, sonst würde sich der Nationalspieler im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ wohl anders äußern.

„Ich mache mir natürlich Gedanken über meine Zukunft, aber ich kann wirklich noch nicht sagen, was sie bringen wird“, sagt Süle etwa. Und: „Ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall weg muss, ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall hier bleiben.“ Es gab schon elegantere Ausweichmanöver.

Fehlende Wertschätzung

Zumindest deutet der 26-Jährige an, wo der Knackpunkt im Verhältnis mit seinem (Noch-)Arbeitgeber liegt. „Ich weiß, was ich an dem Klub habe. Ich weiß aber auch, dass es bei solchen Entscheidungen immer um Vertrauen geht - um das Vertrauen von mir in den Klub, vor allem aber auch umgekehrt.“

Süle fehlt es offenkundig an Wertschätzung. Es könne daher sein, „dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues. […] Es ist in jede Richtung alles offen. Ich kann mir alles vorstellen.“

Hohe Wellen schlug überdies ein zuletzt öffentlich gewordener Chatverlauf zwischen dem Abwehrspieler und dem Geschäftsmann Murat Lokurlu. Thema: Ein potenzieller – und von Süle augenscheinlich innig gewünschter – Transfer nach England. „Das ist wirklich lange her“, sagt er zu dieser delikaten Geschichte, „damals gab es ein paar Sachen, die einfach nicht rund liefen.“