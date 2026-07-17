Neue Enthüllungen: Wildes Tauziehen um Olise

Am Mittwoch berichtete FT exklusiv, dass Michael Olise den Wunsch hegt, schon in diesem Sommer zu Real Madrid zu wechseln. Heute ergänzt die ‚L‘Équipe‘, dass Olise aus seinem Real-Traum keinen Hehl mehr macht. Während der WM soll der Ball-Virtuose bei seinen Teamkollegen der Équipe Tricolore Informationen zu einem potenziellen Transfer nach Madrid eingeholt haben. Was er erfuhr, habe seinen Willen zu diesem Vorhaben gefestigt, heißt es.

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Sollte der FC Bayern Michael Olise in diesem Sommer ziehen lassen? Ja, aber nicht unter 220 Millionen Ja, auch für etwas weniger als 220 Millionen Nein, Olise muss um jeden Preis gehalten werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mit Ibrahima Konaté (27), der erst vor einigen Wochen bei den Blancos unterschrieb, Aurélien Tchouaméni (26) und Kylian Mbappé (27) stehen bereits drei französische Nationalspieler bei Real unter Vertrag, die Olise gerne auch im Klub in den eigenen Reihen sehen würden. Gleichzeitig, so schreibt es die ‚L’Équipe‘, versuchte Dayot Upamecano (27), seinen Bayern-Kollegen vom Gegenteil zu überzeugen. Offenbar nicht mit nachhaltigem Erfolg.

PSG aus dem Rennen?

Die Spur nach Madrid wird dementsprechend heißer. Was ebenfalls dafür spricht: Paris St. Germain hat sich der französischen Sportzeitung zufolge zurückgezogen. „Es ist besser, nach einem neuen Olise zu suchen als nach Olise selbst“, wird eine Quelle innerhalb des Hauptstadtklubs zitiert. Zudem soll man bei PSG nicht davon ausgehen, dass Olise im Verlauf des aktuellen Transferfensters noch wechseln wird.

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Das hängt weiterhin an den Verantwortlichen der Bayern. Olise steht in München noch bis 2029 unter Vertrag. Wohlgemerkt ohne Ausstiegsklausel. Sollten sich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl, Christoph Freund und Co. dazu hinreißen lassen, über einen Verkauf zu verhandeln, müsste Real wohl mit einem gigantischen Angebot um die Ecke kommen. Zuletzt wurde berichtet, dass die Madrilenen bis zu 220 Millionen Euro für den Dribbler bezahlen würden.