Klopp reagiert auf Mohya & Tresoldi

Die Nominierung von Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele gibt wieder reichlich Anlass für Diskussionen. Die Entscheidung, den 17-jährigen Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach mitzunehmen, erklärt Klopp bei ‚dfb.tv‘ wie folgt: „Er gehört zu diesen Fällen, bei denen man einfach Notiz nehmen muss. […] Ich würde sagen, ich kümmere mich schon seit geraumer Zeit um junge, hochbegabte Personen, und das ist etwas, das ich wirklich genieße. Ich habe das der Familie Mohya gesagt, und wir haben vereinbart, ihn mitzubringen, im Wesentlichen, um ihm einen Vorgeschmack zu geben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wieder einmal vergeblich war die Suche nach Nicolò Tresoldi vom FC Brügge auf der Kaderliste. Der Stürmer hat sich offenbar noch immer nicht entschieden, für welche Nation er auflaufen wird. Klopp sagt über den 22-Jährigen: „Wir sind auch mit Nico in Kontakt. All diese Dinge liegen auf dem Tisch, alles ist besprochen worden, und die Situation ist genau so, wie sie im Moment sein sollte. Wir haben eine gute Kommunikation, und es gibt im Moment nichts weiter hinzuzufügen.“