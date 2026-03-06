BVB mit besonderem Schlotterbeck-Angebot

Borussia Dortmund kämpft mit allen Mitteln um den Verbleib von Nico Schlotterbeck (26). Wie Sportvorstand Lars Ricken im Interview mit der ‚WAZ‘ durchblicken lässt, ist offenbar auch eine Ausstiegsklausel Teil des neuen Vertragsangebots der Schwarz-Gelben: „Das ist ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal der Fall gewesen, aber das ist nichts, was Alltag werden sollte. Es darf kein Luxus sein, dass wir wissen, mit welchen Spielern wir für eine Saison planen. Es gibt aber Situationen, in denen man, um einen Deal zu bekommen, vielleicht auch solche vertraglichen Konstellationen eingehen muss.“

Schlotterbecks Kontrakt läuft Ende der kommenden Saison aus. Mehrere Klubs buhlen um die Gunst des Dortmunder Abwehrchefs, darunter dem Vernehmen nach Real Madrid, der FC Liverpool und der FC Bayern München. Die Dortmunder ihrerseits bemühen sich bereits seit Wochen um eine Verlängerung mit dem Nationalspieler. „Das Schöne ist, dass sowohl von unserer als auch von seiner Seite nur sehr wenig nach außen sickert. Das ist ein Zeichen für vertrauensvolle Gespräche. Für die Öffentlichkeit mögen die Verhandlungen lang wirken, aber bei einem Spieler dieses Kalibers, der eine bedeutsame Entscheidung treffen muss, ist das nichts Außergewöhnliches. Ich kann Ihnen sagen: Unser Angebot ist ein absoluter Vertrauensbeweis in Nicos Fähigkeiten“, so Ricken.