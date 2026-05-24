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Bericht: VfB gibt 19-Millionen-Angebot ab

Sebastian Nanasi ist offenbar ein heißes Thema beim VfB Stuttgart. Der Bundesligist soll 19 Millionen Euro bieten.

von David Hamza - Quelle: Mohamed Toubache-Ter
1 min.
Sebastian Nanasi freut sich über ein Tor @Maxppp

Der VfB Stuttgart bemüht sich angeblich konkret um einen Transfer von Racing Straßburgs Sebastian Nanasi (24). Laut Transfer-Insider Mohamed Toubache-Ter haben die Schwaben und auch Ajax Amsterdam Angebote abgegeben.

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Die Rede ist von Offerten in Höhe von 19,5 Millionen sowie 18 Millionen Euro – beide seien von Straßburg abgelehnt werden. Der Ligue 1-Klub verlange für den offensiven Mittelfeldspieler eine Fixsumme von 25 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni.

Vertraglich gebunden ist Nanasi bis 2029, in dieser Saison sammelte er 15 Scorerpunkte (zehn Tore, fünf Assists) in 34 Pflichtspielen. Vor zwei Jahren war der schwedische Nationalspieler für elf Millionen Euro von Malmö FF gekommen. Interesse zeigten in der Vergangenheit auch Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

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