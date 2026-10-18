Manuel Neuer (40) steht dem FC Bayern beim Champions League-Duell mit dem FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr) wohl zur Verfügung. Nach Informationen des ‚kicker‘ gehen die Münchner davon aus, dass der Torhüter gegen die Londoner zwischen den Pfosten stehen wird.

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Sportvorstand Max Eberl hatte sich nach dem gestrigen Spiel gegen RB Leipzig (6:1) noch vorsichtig geäußert und gesagt: „Es ist einfach bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen. Es hat für heute noch nicht gereicht. Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht.“