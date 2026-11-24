Paris St. Germain ist auf dem Winter-Transfermarkt zum Handeln gezwungen. Nach Khvicha Kvaratskhelia (25) hat sich auch Désiré Doué (21) einen Kreuzbandriss zugezogen – ein neuer Flügelstürmer soll her. Zu den Favoriten für einen PSG-Wechsel zählt laut der ‚as‘ Antonio Nusa (21) von RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Norweger ist aktueller Top-Scorer der Bundesliga (fünf Tore, sieben Assists). Für einen Verkauf im Sommer soll Leipzig 80 Millionen Euro fordern, inmitten der Saison und mit Blick auf die prekäre Lage bei PSG würde RB womöglich noch ein paar Millionen mehr verlangen.

Laut der ‚as‘ ebenfalls auf der Pariser Liste: Gianluca Prestianni (20/Benfica Lissabon), Ibrahim Maza (21/Bayer Leverkusen), Nico Williams (24/Athletic Bilbao), Estêvão (19/FC Chelsea), Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) und Luis Díaz (29/FC Bayern). Díaz dürfte aber kaum zu haben sein, vielmehr hätten die Münchner gerne einen weiteren Spieler für Linksaußen.