Winter-Leihe: Endrick hat ein Wunschziel

Endrick will sich im Winter am liebsten zu Olympique Lyon verleihen lassen. Wie die FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist der französische Erstligist die erste Wahl des 19-jährigen Brasilianers.

Endrick sieht Lyon demnach als den perfekten Ort, um wenige Monate vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada Spielpraxis zu sammeln – bei einem ordentlichen Verein mit wenig Konkurrenz, der in der Europa League spielt. Bei Real Madrid kam er in der laufenden Saison noch gar nicht zum Einsatz.

In Stein gemeißelt ist der OL-Deal aber noch lange nicht. Lyon steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die Endrick-Leihe würde im Gesamtpaket 4,5 Millionen Euro für sechs Monate kosten.

Spuren in die Bundesliga

Außerdem mischen noch andere Klubs mit – darunter laut ‚RTL/ntv und sport.de‘ auch der VfB Stuttgart. Real selbst liebäugelt dem Vernehmen nach damit, sein Sturmtalent in die Bundesliga zu verleihen. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gelten ebenfalls als interessiert.