Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Drei Klubs wollen Erevbenagie

von Dominik Sandler - Quelle: DeichStube
Paul Erevbenagie trägt beim SV Werder Bremen die Bälle. @Maxppp

Der SV Werder Bremen könnte schon im Winter Paul Erevbenagie verlieren. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass der 19-Jährige aufgrund der geringen Spielzeit einen Abschied im Januar in Erwägung zieht. Der VfL Osnabrück, RB Salzburg und Odense BK haben den Außenstürmer ins Visier genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer starken Vorbereitung hatte Erevbenagie gehofft, beim SVW durchzustarten. Eine Verletzung brachte den deutschen U20-Nationalspieler allerdings zuletzt etwas aus der Spur. Auch zu Saisonbeginn kam der Rechtsfuß über Jokereinsätze nicht hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Bremen
Salzburg
OB
Osnabrück

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Salzburg Logo FC Salzburg
OB Logo Odense BK
Osnabrück Logo VfL Osnabrück
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert