Der SV Werder Bremen könnte schon im Winter Paul Erevbenagie verlieren. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass der 19-Jährige aufgrund der geringen Spielzeit einen Abschied im Januar in Erwägung zieht. Der VfL Osnabrück, RB Salzburg und Odense BK haben den Außenstürmer ins Visier genommen.

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Nach einer starken Vorbereitung hatte Erevbenagie gehofft, beim SVW durchzustarten. Eine Verletzung brachte den deutschen U20-Nationalspieler allerdings zuletzt etwas aus der Spur. Auch zu Saisonbeginn kam der Rechtsfuß über Jokereinsätze nicht hinaus.