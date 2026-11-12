Bundesliga
Werder: Drei Klubs wollen Erevbenagie
@Maxppp
Der SV Werder Bremen könnte schon im Winter Paul Erevbenagie verlieren. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass der 19-Jährige aufgrund der geringen Spielzeit einen Abschied im Januar in Erwägung zieht. Der VfL Osnabrück, RB Salzburg und Odense BK haben den Außenstürmer ins Visier genommen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Nach einer starken Vorbereitung hatte Erevbenagie gehofft, beim SVW durchzustarten. Eine Verletzung brachte den deutschen U20-Nationalspieler allerdings zuletzt etwas aus der Spur. Auch zu Saisonbeginn kam der Rechtsfuß über Jokereinsätze nicht hinaus.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden