Hammarby verpflichtet Paulsen

Björn Paulsen verlässt den FC Ingolstadt in Richtung Schweden. Der Innenverteidiger wechselt zu Hammarby IF und unterzeichnet einen Vertrag mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren. Da sein Kontrakt in Ingolstadt ausläuft, ist keine Ablöse fällig. Bereits von 2017 bis 2019 stand der 29-Jährige für Hammarby auf dem Platz.

