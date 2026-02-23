Menü Suche
Curaçao präsentiert Rutten

von Dominik Schneider
Fred Rutten zu seiner Zeit als Trainer der PSV Eindhoven @Maxppp

Nachdem Dick Advocaat heute überraschend sein Amt als Nationaltrainer von Curaçao niederlegte, steht der neue Cheftrainer fest. Der Nationalverband der Karibikinsel verkündet, dass Fred Rutten ab sofort die Mannschaft betreut.

Curaçao National Football Team
🇨🇼 𝐁𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐢, 𝐅𝐫𝐞𝐝!

Welcome to our new head coach Fred Rutten. Bon Bini!

#TheBlueWave #Curaçao
Nähere Details zum Engagement des niederländischen Übungsleiters, der in der Saison 2008/09 auch mal den FC Schalke 04 coachte, gibt es aktuell noch nicht. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika trifft Curaçao in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland.

