Curaçao präsentiert Rutten

Nachdem Dick Advocaat heute überraschend sein Amt als Nationaltrainer von Curaçao niederlegte, steht der neue Cheftrainer fest. Der Nationalverband der Karibikinsel verkündet, dass Fred Rutten ab sofort die Mannschaft betreut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nähere Details zum Engagement des niederländischen Übungsleiters, der in der Saison 2008/09 auch mal den FC Schalke 04 coachte, gibt es aktuell noch nicht. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika trifft Curaçao in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland.