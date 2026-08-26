Missverständnis beendet: Palhinha verlässt Bayern

51 Millionen Euro legte der FC Bayern im Sommer 2024 auf den Tisch, um João Palhinha vom FC Fulham loszueisen. Eine Investition, die sich im Nachhinein nicht auszahlte. In seinem ersten Jahr an der Säbener Straße kam der Mittelfeldspieler über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus, in seinem zweiten Jahr folgte eine Leihe zu Tottenham Hotspur.

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Die Nordlondoner wollten die 30 Millionen Euro schwere Kaufoption im Leihvertrag des 31-Jährigen jedoch nicht ziehen, weshalb er vorerst zum Rekordmeister zurückkehrte.

Nach zähen Verhandlungen haben die Münchner nun einen Abnehmer gefunden. Benfica Lissabon holt Palhinha zurück in seine portugiesische Heimat. Der offiziellen Mitteilung zufolge bezahlen die Portugiesen ein Gesamtpaket von 19 Millionen Euro, fünf Millionen davon entfallen auf erfolgsabhängige Boni. Palhinha unterschreibt bis 2030.

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Die Adler setzen sich damit auch gegen Interessenten aus der Premier League durch. Newcastle United und Aston Villa wurden beim Rechtsfuß vorstellig, konnten ihn jedoch nicht überzeugen. Dass Palhinha einst aus der Jugend des Erzrivalen Sporting Lissabon stammte, spielte bei seiner Entscheidung pro Benfica keine Rolle.

Der deutsche Rekordmeister beendet somit eines der teuersten Missverständnisse der jüngeren Vergangenheit. Der 51-Millionen-Einkauf kam im Bayern-Trikot lediglich in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, nur in neun Partien durfte er von Beginn an ran.