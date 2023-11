FCN-Shootingstar Uzun: „Hatte einige Angebote“

Can Uzun hatte im Sommer zahlreiche Angebote, den 1. FC Nürnberg zu verlassen, wollte aber nichts überstürzen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der 18-Jährige: „Ich hatte auch einige Angebote, aber ich wollte unbedingt hier erst einmal meinen Weg weitergehen. Ich fühle mich sehr wohl und es ist ein perfektes Umfeld für mich. Hier kann ich weiter richtig Gas geben.“ Uzun hatte unter anderem das Interesse FC Bayern auf sich gezogen.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte der Youngster gerade einmal drei Profispiele für Nürnberg absolviert. In der aktuellen Saison ist der Teenager bereits Leistungsträger beim Club und unter anderem für die Elfmeter verantwortlich. In zwölf Zweitligaspielen traf der Rechtsfuß fünfmal. Wo er sich in drei Jahren sieht, wenn sein aktuell gültiger Vertrag beim FCN ausläuft, kann Uzun nicht abschätzen: „Das ist schwer zu sagen. Ich versuche einfach in jedem Training und in jedem Spiel mein Bestes zu geben und dann sehen wir, wohin der Weg mich führt.“