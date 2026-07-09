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Bayern verleiht Meier

Der FC Bayern gibt Sturmtalent Richard Meier auf Leihbasis ab. Der 22-Jährige soll in der kommenden Saison beim Drittliga-Aufsteiger SV Meppen Spielzeit sammeln.

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