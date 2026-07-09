Bayern verleiht Meier
Der FC Bayern gibt Sturmtalent Richard Meier auf Leihbasis ab. Der 22-Jährige soll in der kommenden Saison beim Drittliga-Aufsteiger SV Meppen Spielzeit sammeln.
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ℹ️ Angreifer Richard #Meier wechselt per Leihe zum Drittliga-Aufsteiger SV Meppen. Alles Gute und viel Erfolg, Richie! 🤝— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 9, 2026
Alle Infos zur Leihe 🔗 https://t.co/ljG3KPzzZX pic.twitter.com/W8VFLDC99N
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