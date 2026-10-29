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Premier League

Gespräche laufen: 70-Millionen-Transfer für Liverpool?

von Dominik Sandler - Quelle: The Sun
1 min.
Lamine Camara gegen den SC Freiburg @Maxppp

Der FC Liverpool könnte bei Lamine Camara von der AS Monaco im Winter ernst machen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass die Reds Gespräche mit dem Lager des Senegalesen aufgenommen haben. Für einen Transfer im Winter müssten alle Parteien laut dem Boulevardblatt Kompromisse in Kauf nehmen, ein Januar-Wechsel sei aber möglich.

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Am Deadline Day im Sommer sollte der Achter eigentlich für 55 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln, im letzten Moment platzte der Deal aber. Inzwischen ist Camara sogar bis zu 70 Millionen Euro wert. Neben dem Rechtsfuß ist auch weiterhin Felix Nmecha (26) ein Kandidat bei den Reds.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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