Neuer Klub für Öztunali

Die Karriere von Levin Öztunali ist noch nicht vorbei. Wie Sonnenhof Großaspach mitteilt, hat der 30-jährige Offensivspieler beim Drittligisten unterschrieben. Der selbsternannte Dorfklub gibt zur Vertragslänge keine Details bekannt. Voraussichtlich bindet sich Öztunali aber zunächst nur bis Saisonende.

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Der ehemalige Bundesliga-Profi war seit Sommer ohne Verein. Zuvor spielte Öztunali für die zweite Mannschaft des Hamburger SV. An seine erfolgreichsten Jahre in Deutschlands Oberhaus konnte der Rechtsfuß zuletzt nicht mehr anknüpfen. Insgesamt stehen für Öztunali unter anderem aber 190 Einsätze in der Bundesliga, ein Spiel in der Champions League und fünf Europa League-Partien zu Buche.