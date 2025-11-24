Schweinsteigers Absage an Bayern

Bastian Schweinsteiger will vorerst nicht beim FC Bayern ins Tagesgeschäft einsteigen. Wie Klub-Patron Uli Hoeneß im ‚OMR‘-Podcast verrät, lehnte die Vereinslegende einen Job als Teambetreuer ab, da er nicht täglich an der Säbener Straße aufschlagen möchte.

Hoeneß beklagt: „Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem.“ Auch Thomas Müller, der aktuell seine Karriere in Kanada ausklingen lässt, will anschließend nicht sofort ins Management beim FCB einsteigen, so Hoeneß.