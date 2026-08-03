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La Liga

Schon in Kontakt: Arsenal gibt bei Vinicius Gas

von Dominik Sandler - Quelle: as
Vinicius Junior zeigt an, wo es lang geht @Maxppp

Der FC Arsenal wittert seine Chance bei Vinicius Junior. Wie die ‚as‘ berichtet, hat Mikel Arteta höchstpersönlich inzwischen Kontakt zum Brasilianer aufgenommen und diesem verdeutlicht, dass er der Wunschtransfer der Gunners sei. Als Ablöse müsse der Klub aus dem Norden Londons mit 150 Millionen Euro rechnen.

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Der 26-Jährige ist am gestrigen Sonntag nach Madrid zurückgekehrt, mit Spannung wird sein Aufeinandertreffen mit José Mourinho erwartet. Die Königlichen warten seit Monaten auf die Vertragsunterzeichnung von Vini, dessen Arbeitspapier im kommenden Jahr ausläuft. Sollte der Angreifer nicht unterschreiben, wird er voraussichtlich in diesem Sommer verkauft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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