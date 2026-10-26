„Perfektes Gespür“: Alle baggern an Tresoldi

„Wir gucken ja alle, wir sind ja nicht doof. Natürlich gucken wir in Brügge zu“, stellte Jürgen Klopp kürzlich klar. Damit gab der Bundestrainer zu verstehen, dass er nicht nur die 44 Spieler seines ersten Länderspielaufgebots weiter im Auge behält, sondern explizit auch Nicolò Tresoldi, der in den Augen vieler Experten und Medien (auf Sicht) die Lösung der deutschen Sturmprobleme sein könnte.

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Und wenn Klopp wirklich zugeguckt hat, dürfte ihm das, was er am gestrigen Sonntag gesehen hat, noch einmal die Dringlichkeit der Personalie vor Augen geführt haben. Tresoldi erzielte für den FC Brügge im Ligaspiel gegen St. Truiden (3:2) seinen dritten Dreierpack in den vergangenen vier Wochen. Alle drei Treffer in allerbester Mittelstürmermanier, zweimal mit rechts, einmal mit links.

Zuvor hatte der 22-Jährige Ende September die deutsche U21-Nationalmannschaft mit drei Toren gegen Malta (4:1) zum Sieg geführt. Und vor zwei Wochen schenkte Tresoldi, der bekennender Milan-Fan ist, mit Brügge auswärts in der Champions League ausgerechnet Inter Mailand (4:3) drei Dinger ein und jubelte demonstrativ vor der Inter-Kurve.

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Gegen St. Truiden habe es sich zwar „ein wenig anders angefühlt, aber drei Tore zu erzielen, ist immer etwas Besonderes. Jeder weiß, dass ich im Strafraum am stärksten bin. Vier Chancen, drei Tore.“ Brügge-Coach Ivan Leko schwärmte gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘ nach der Partie: „Nico ist so intelligent. Er hat ein perfektes Gespür dafür, was er tun muss, wenn die Flanken kommen.“

Doch die starke Quote von aktuell 16 Treffern in 17 Spielen für Klub und Land komme nicht von ungefähr. In Brügge werde viel Arbeit in Tresoldis Stellungsspiel und Timing gesteckt. „Er besitzt zwar schon einen natürlichen Instinkt, aber wir stecken viel Energie hinein, damit er genau weiß, in welcher Zone er auftauchen muss, wann er starten soll und auf wessen Flanken er besonders achten muss“, so Leko.

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Angesichts dieser Quote ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur Klopp und der DFB sowie Mancini und der italienische Verband um Tresoldi buhlen. Auch auf Vereinsebene hat der Kampf um den Knipser längst begonnen.

Per XXL-Ablöse zum Lieblingsklub?

Neben Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Bayern München wurden zuletzt vor allem der FC Barcelona, der FC Arsenal und Lieblingsklub Milan als Interessenten für den Youngster genannt. Als potenzielle Ablöse wurde bereits von bis zu 50 Millionen Euro berichtet.

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Tresoldi (Vertrag bis 2029) lässt sich nicht beirren, trainiert und trifft weiter. „Ich arbeite hart daran, ein möglichst kompletter Stürmer zu werden – nicht nur im Strafraum, sondern auch außerhalb“, erklärt der U21-Kapitän. Für viele Verteidiger dürfte dies wie eine Drohung klingen.