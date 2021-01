Southampton will Ings-Verlängerung abschließen

Beim FC Southampton will man die Leistungsträger Danny Ings (28) und Ryan Bertrand (31) mit neuen langfristigen Verträgen binden. Laut der ‚Daily Mail‘ wollen die Saints schon bald die Gespräche mit dem Duo abschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie will man sich beim Tabellensiebten der Premier League finanziell jedoch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

„Man muss wissen, was die Grenzen in der Zukunft sind und was man für die Zukunft tun muss“, betont Cheftrainer Ralph Hasenhüttl, „das Letzte, was wir tun werden, ist mit Nummern von Löhnen zu spielen, die wir nicht zahlen werden. Wir sind definitiv nicht der bestzahlende Verein der Liga.“ Während Linksverteidiger Bertrand im Sommer ablösefrei wird, ist Toptorjäger Ings noch bis 2022 an Southampton gebunden.