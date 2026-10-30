Milan-Plan enthüllt: Machtverlust für Krösche

Nach mehr als fünf Jahren verlässt Markus Krösche Eintracht Frankfurt – vermeintlich um den nächsten Schritt zu gehen. Mit dem AC Mailand steht der Wechsel zu einem europäischen Topklub an, der in den vergangenen Jahren etwas den Anschluss verloren hat und wieder aufgepäppelt werden soll.

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Noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Wie Milan-Klubbesitzer Gerry Cardinale im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ erklärt, ist nicht mit einer zeitnahen Vollzugsmeldung zu rechnen. Dazu macht der Gründer von RedBird Capital keinen Hehl daraus, welche Befugnisse er dem neuen Head of Football geben will – und welche nicht.

Das klare Ziel für die nahe Zukunft sei der Gewinn des Scudetto, am liebsten schon in dieser Saison. Dazu soll der Kader des aktuellen Tabellenfünften (sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand) dringend verstärkt werden: „Wir müssen den Kader weiter verbessern. Wir bauen die Mannschaft neu auf, aber es werden wahrscheinlich noch ein paar Transferfenster nötig sein, um alles abzuschließen“, so Cardinale.

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Je früher der Großteil aber geschafft sei, desto besser: „Deshalb werden wir im Januar auf dem Transfermarkt weiterhin aggressiv und opportunistisch vorgehen.“ Ob Krösche dann schon mit von der Partie ist, ist derzeit unklar: „Ich stehe noch nicht kurz vor einer Bekanntgabe und habe es nicht eilig. Die Wahl des Sportdirektors ist eine der wichtigsten Entscheidungen nach dem Umbruch in diesem Sommer, als ich alle entlassen und die Leitung des Vereins selbst übernommen habe.“

Wäre der AC Mailand der richtige Klub für Markus Krösche? Ja Nein (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Neben Krösche spreche der Vereinsboss noch mit anderen Personen, „den Besten im Fußball“. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der neue Mann erst in Richtung Sommer mit der Arbeit beginnen soll. Cardinale wolle „nichts überstürzen“, da „die Saison im Mai endet und der Transfermarkt im Juni beginnt“.

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Sollte Krösche schließlich den Job antreten, droht eine gehörige Umgewöhnung. Im Gegensatz zu seiner großen Machtfülle bei der SGE scheint die geplante Entscheidungsbefugnis bei den Rossoneri deutlich eingeschränkter. Cardinale stellt abschließend klar: „Ich suche eine Person, die mit mir zusammenarbeiten muss. Wir werden alles gemeinsam tun, denn ich werde die Schlüssel des Vereins nicht mehr einem Sportdirektor oder einem Leiter des Sportbereichs übergeben.“