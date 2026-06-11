WM-Start: Drei Tipps an den Bundestrainer

Am Weg festhalten

In den beiden Vorbereitungsspielen auf die Weltmeisterschaft setzte Julian Nagelsmann auf eine ähnliche Startelf. Das sollte der Bundestrainer für den WM-Auftakt so beibehalten. Die gemeinsame Zeit vor dem Turnier war begrenzt, doch inzwischen hat sich in der Mannschaft ein Grundgerüst gebildet. Deshalb ist Kontinuität zum Start der richtige Weg, um der Mannschaft Sicherheit zu geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav für Sané

Die Basis steht, jedoch sollte Nagelsmann eine Veränderung vornehmen. Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz sind in der Offensive die Ausnahmekönner der DFB-Elf und damit zurecht gesetzt. Ein falsches Zeichen ist es jedoch, den formstarken Deniz Undav nach einer Leistung wie gegen Finnland (4:0) auf die Bank zu setzen. Da Wirtz, Musiala, Havertz und Undav aktuell die vier besten deutschen Offensivspieler sind, sollten sie auch spielen. In welcher taktischen Konstellation die vier eingesetzt werden, ist angesichts ihrer Flexibilität zweitrangig.

All-in gegen Curaçao

In das Großturnier startet die DFB-Elf am kommenden Sonntag (19 Uhr) gegen Fußballzwerg Curaçao. Ein Sieg ist Pflicht, doch das Duell bietet auch eine Chance. Gegen die niederländische Karibikinsel wäre Nagelsmann gut beraten, auf volle Attacke zu setzen und keine Zweifel an den Ambitionen aufkommen zu lassen. Mit einem deutlichen Sieg könnte die deutsche Mannschaft nämlich sofort Euphorie entfachen – und so den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen.